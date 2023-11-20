Дмитрий Happy Костин стал чемпионом глобального топ-турнира по Warcraft 3 в Дортмунде

Российский киберспортсмен Дмитрий Happy Костин пополнил свою внушительную коллекцию трофеев, победив на глобальном чемпионате Being Esports World Series в Дортмунде, Германия.

Один из главных турниров года по Warcraft 3 закончился уверенной победой Императора над корейцем Чаном Moon Джэ Хо со счётом 4:1, по итогу Костин заработал $ 2,4 тыс. Россиянин за весь чемпионат проиграл лишь две карты и стал единственным в топ-8, кто играл за расу нежити.

Третье место поделили украинец Андрей Foggy Корень и ещё один игрок из России — Вадим Dise Пласкевич. Как и Moon, оба киберспортсмена использовали ночных эльфов. Сильнейшие игроки за расы орков и людей расположились за пределами топ-6.

Таким образом, Дмитрий Happy Костин продолжил серию побед на глобальных ивентах. В последний раз Император проигрывал на топ-турнире в феврале 2020 года, когда занял третье место на DreamHack Anaheim.