Valve назвала дату выхода Холодрыжества и следующего ивента c Arcana-предметами в Dota 2

В ночь на 21 ноября Valve выпустила патч 7.34е для Dota 2. К сожалению для многих игроков, обновление лишь немного ослабило сильнейших героев и предметы прошлого апдейта, не внеся каких-либо серьёзных изменений в текущую мету.

При этом вместе с выходом патча Valve поделилась планами на ближайшие крупные обновления для игры. Речь идёт об ивенте Холодрыжество со множеством наград. Событие пройдёт в декабре и будет первым крупным ивентом в «Доте» за несколько лет. А в начале 2024 года выйдет ещё один патч с возможностью получить Arcana-предметы.

Вы слышите? Неужели где-то вдалеке раздаётся праздничный звон? Знаете, что это значит? Нет, это не ранний тиннитус, а приближение волшебной поры, которую мы зовём Холодрыжеством! В декабре оно вновь накроет вас лавиной из нововведений, косметических предметов и сюрпризов. Раскроем все карты: событие, к которому приурочены Arcana-предметы, обросло столькими новыми деталями, что мы всё ещё работаем над ними и планируем выпустить в первые месяцы следующего года. И это если не брать в расчёт другие обновления, которые мы уже запланировали…

Точные сроки выхода обновлений Valve назовёт чуть позже.