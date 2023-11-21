Fortnite изменится навсегда: грядёт событие «Большой взрыв»

Epic Games анонсировала «Большой взрыв» — глобальное событие в Fortnite, которое ознаменует финал четвёртой главы. Оно начнётся 2 декабря в 22:00 мск: матчи в королевской битве отключат в 20:00 мск, а после ивента королевская битва будет недоступна больше 12 часов — серверы только уйдут на профилактику в 7:30 мск.

Насколько известно, в рамках финального события важную роль сыграет Эминем.

После «Большого взрыва» ожидается старт пятой главы игры: и он станет самым масштабным. Разработчики уже прямо заявляют, что «событие станет началом новой эры Fortnite». Благодаря утечкам мы кое-что уже знаем. Как минимум добавят несколько новых режимов — чуть ли не полноценных игр.

LEGO-режим с элементами выживача

гоночную игру Rocket Racing

ритм-игру с музыкой «Фестиваль Fortnite»

При этом детали последнего также потихоньку утекают: уже известно, что геймеры смогут объединяться в музыкальные банды и исполнять популярные композиции Леди Гаги, Imagine Dragons и даже Эминема.