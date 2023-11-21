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Zayac вернулся в состав NAVI по Dota 2 через три года после скандального ухода

Zayac вернулся в состав NAVI по Dota 2 через три года после скандального ухода
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Киберспортивный клуб Natus Vincere сообщил об очередных изменениях в составе по Dota 2. К команде присоединился саппорт четвёртой позиции Бакыт Zayac Эмилжанов, заменивший Тамира Daze Токпанова — тот вернулся в ростер академии NAVI Junior.

Ранее Заяц уже выступал за NAVI, в том числе на The International 2019, однако в феврале 2020 года со скандалом перешёл в Virtus.pro. У игрока был действующий контракт с клубом, но он при помощи юристов нашёл лазейку и покинул Natus Vincere без какой-либо компенсации.

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Главным достижением игрока стал выход в финал чемпионата мира The International 2022 в составе европейской Team Secret.

Новый состав NAVI по Dota 2:

  • Максим Shigetsu Попадинец
  • Максим mellojul Пнёв
  • Дмитрий Nefrit Тарасич
  • Бакыт Zayac Эмилжанов
  • Арман Malady Оразбаев
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