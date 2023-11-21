Zayac вернулся в состав NAVI по Dota 2 через три года после скандального ухода
Киберспортивный клуб Natus Vincere сообщил об очередных изменениях в составе по Dota 2. К команде присоединился саппорт четвёртой позиции Бакыт Zayac Эмилжанов, заменивший Тамира Daze Токпанова — тот вернулся в ростер академии NAVI Junior.
Ранее Заяц уже выступал за NAVI, в том числе на The International 2019, однако в феврале 2020 года со скандалом перешёл в Virtus.pro. У игрока был действующий контракт с клубом, но он при помощи юристов нашёл лазейку и покинул Natus Vincere без какой-либо компенсации.
Главным достижением игрока стал выход в финал чемпионата мира The International 2022 в составе европейской Team Secret.
Новый состав NAVI по Dota 2:
- Максим Shigetsu Попадинец
- Максим mellojul Пнёв
- Дмитрий Nefrit Тарасич
- Бакыт Zayac Эмилжанов
- Арман Malady Оразбаев
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