Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в онлайне 19 декабря

Фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в цифре 19 декабря. Информация об этом появилась на сайте DVDs Release Dates. Обычно на сайте появлялись достоверные данные о прошлых релизах в онлайне.

Премьера ленты в мире состоялась 17 ноября. Таким образом, с момента цифровой премьеры пройдёт чуть больше месяца.

Фото: DVDs Release Dates

События фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин, которую сыграла Дженнифер Лоуренс. Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд и Кориолану Сноу, будущему президенту Панема.

Главные роли в ленте исполнили Рэйчел Зеглер, Том Блит, Питер Динклэйдж, Хантер Шафер и другие. Режиссёром фильма выступил Фрэнсис Лоуренс.