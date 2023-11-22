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Авторы сериала «Ведьмак» игнорировали идеи создателя книг Анджея Сапковского

Авторы сериала «Ведьмак» игнорировали идеи создателя книг Анджея Сапковского
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В рамках мероприятия Vienna Comic Con автор книг о Геральте из Ривии писатель Анджей Сапковский дал новое интервью журналистам. В ходе разговора Сапковский поделился, что во время каждого посещения съёмок сериала «Ведьмак» от Netflix он предлагал ряд идей, однако авторы шоу их проигнорировали.

Видео доступно на YouTube-канале Cerealkillerz. Права на видео принадлежат Cerealkillerz.

Декорации были потрясающие, а что касается идей… Я поделился с ними несколькими из них, но меня никто не послушал. Однако это нормально. «Кто это такой? Это писатель, он тут никто».

Также писатель рассказал, что считает адаптации своих работ странными из-за их визуального формата. Дело в том, что сам Сапковский работает только с текстом, а у всех разное представление о персонажах и событиях, которые он описывает в своих произведениях.

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