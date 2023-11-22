«ВКонтакте» столкнулся со сбоями в России и в мире

Администрация VK подтвердила сбой. Прямо сейчас создатели сайта работают над устранением неисправности.

22 ноября популярная российская социальная сеть «ВКонтакте» перестала работать. При попытке зайти на сайт с мобильного устройства появляется ошибка, а с десктопного клиента — сообщение о недоступности сервиса. При обновлении страницы ошибка остаётся на месте и больше ничего не происходит.

Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Ошибка во время входа во VK Фото: VK

По данным портала DownRadar, о сбоях сообщают не только жители России, но и ближайших стран СНГ. Так, сайт не работает в том числе в Беларуси. Судя по всему, ситуация затронула не только РФ и ближайшие страны СНГ.

Фото: Downradar

Администрация сервиса тем временем не комментировала инцидент. Пока неясно, сколько продлится ошибка и как быстро сайт возобновит работу.