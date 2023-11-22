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Запуск Call of Duty: Modern Warfare 3 стал рекордом трилогии по «вовлечённости игроков»

Запуск Call of Duty: Modern Warfare 3 стал рекордом трилогии по «вовлечённости игроков»
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21 ноября разработчики Call of Duty: Modern Warfare 3 из Sledgehammer Games опубликовали в соцсети X (ранее Twitter) новый пост. В нём авторы шутера сообщили, что третья часть новой трилогии Modern Warfare поставила рекорд по «вовлечённости игроков».

Фото: Activision

Отмечается, что в среднем на одного геймера в Modern Warfare 3 приходится больше проведённых в игре часов за первые две недели, чем в предыдущих двух частях за аналогичный период.

Также разработчики заявили, что фанаты тратят на сюжетную кампанию триквела больше времени, чем в Modern Warfare (2019) и Modern Warfare 2 (2022), несмотря на её короткую продолжительность. Более подробной статистикой в Sledgehammer Games не поделились.

Напомним, Call of Duty: Modern Warfare 3 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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