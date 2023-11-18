Вышел наш видеообзор Call of Duty: Modern Warfare 3 — аддон или полноценная игра?

Изначально в этом году поклонники франшизы Call of Duty должны были получить новую часть Black Ops, однако её выпуск отложили на 2024 год. Из-за этого геймеры предположили, что издатель Activison будет поддерживать прошлогоднюю Modern Warfare 2 целых два года.

У компании были другие планы на этот счёт, поэтому студия Sledgehammer Games начала разработку небольшого сюжетного расширения для второй Modern Warfare. По неизвестной причине издатель передумал и поручил команде превратить аддон в полноценное продолжение с антагонистом Макаровым.

После релиза многие игроки и журналисты ополчились против новой Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), однако заслуживает ли шутер настолько острой реакции — узнаете из видеоверсии нашего обзора.

Call of Duty: Modern Warfare 3 вышла 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.