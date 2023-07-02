Системные требования и новые детали российского MMO-шутера Pioner

Российская студия GFA Games раскрыла системные требования и новые подробности своего проекта — MMO-шутера Pioner, события которого разворачиваются в постапокалиптической версии СССР. Также авторы поделились свежим трейлером экшена.

Новый трейлер MMO-шутера Pioner

Видео доступно на YouTube-канале PIONER RU. Права на видео принадлежат GFA Games.

Новые подробности MMO-шутера Pioner

Озвучку игры доверили небезызвестной студии GamesVoice. Над более чем 180 персонажами работают 60 профессиональных актёров озвучки.

Продолжительность саундтрека составляет два часа. Главную музыкальную тему написала группа Ansia Orchestra. Музыкальное сопровождение сюжета придумал композитор Игорь Модлинский, наиболее известный по работе над игрой StalCraft.

В течении года штат сотрудников GFA Games вырос вдвое. Над Pioner работает коллектив из семи разных стран.

GFA Games консультируется с геймерами, которые любят постапокалиптические боевики. Эти же игроки активно участвуют в закрытых тестированиях Pioner.

Игра предложит большой открытый мир, поделённый на регионы различных размеров. Некоторые локации будут протяжённостью больше 10 квадратных километров. Но во главу угла авторы ставят именно качество контента, а не его «размазывание» по миру боевика.

По сюжету игрокам предстоит исследовать некие «Синие приливы» — так называются мощные выбросы энергии со станции.

Прогрессия в Pioner будет напрямую связана с прогрессом в исследовании мира. Игрокам часто придётся ощущать себя первопроходцами.

Смерть и возрождение в игре не будут вызывать лудонарративный диссонанс. Они будут обоснованы особенностями игрового мира.

В каждом PvE-регионе будет «Квест Инициативы» — это или одно или несколько сюжетных заданий. Их прохождение будет влиять на положение дел в регионе либо менять баланс сил между фракциями.

Авторы уже возвели пять огромных городов, в которых и будут выдаваться различные задания.

В боевике будут специальные механики, которые позволят любителям сольного прохождения не чувствовать себя одинокими.

Предварительные системные требования Pioner

GFA Games отметила, что это именно предварительные системные требования.

Разрешение FullHD и 60 FPS

Процессор: Intel Core i3-6100

Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 на 6 ГБ или NVIDIA GTX 1650

Оперативная память: 6 ГБ

Наличие SSD

Разрешение 4K при 60 FPS

Процессор: Intel Core i5-8600

Видеокарта: NVIDIA RTX 2060

Оперативная память: 8 ГБ

Наличие SSD

Pioner обещают выпустить уже в этом году.