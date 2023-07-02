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Системные требования и новые детали российского MMO-шутера Pioner

Системные требования и новые детали российского MMO-шутера Pioner
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Российская студия GFA Games раскрыла системные требования и новые подробности своего проекта — MMO-шутера Pioner, события которого разворачиваются в постапокалиптической версии СССР. Также авторы поделились свежим трейлером экшена.

Новый трейлер MMO-шутера Pioner

Видео доступно на YouTube-канале PIONER RU. Права на видео принадлежат GFA Games.

Новые подробности MMO-шутера Pioner

  • Озвучку игры доверили небезызвестной студии GamesVoice. Над более чем 180 персонажами работают 60 профессиональных актёров озвучки.
  • Продолжительность саундтрека составляет два часа. Главную музыкальную тему написала группа Ansia Orchestra. Музыкальное сопровождение сюжета придумал композитор Игорь Модлинский, наиболее известный по работе над игрой StalCraft.
  • В течении года штат сотрудников GFA Games вырос вдвое. Над Pioner работает коллектив из семи разных стран.
  • GFA Games консультируется с геймерами, которые любят постапокалиптические боевики. Эти же игроки активно участвуют в закрытых тестированиях Pioner.
  • Игра предложит большой открытый мир, поделённый на регионы различных размеров. Некоторые локации будут протяжённостью больше 10 квадратных километров. Но во главу угла авторы ставят именно качество контента, а не его «размазывание» по миру боевика.
  • По сюжету игрокам предстоит исследовать некие «Синие приливы» — так называются мощные выбросы энергии со станции.
  • Прогрессия в Pioner будет напрямую связана с прогрессом в исследовании мира. Игрокам часто придётся ощущать себя первопроходцами.
  • Смерть и возрождение в игре не будут вызывать лудонарративный диссонанс. Они будут обоснованы особенностями игрового мира.
  • В каждом PvE-регионе будет «Квест Инициативы» — это или одно или несколько сюжетных заданий. Их прохождение будет влиять на положение дел в регионе либо менять баланс сил между фракциями.
  • Авторы уже возвели пять огромных городов, в которых и будут выдаваться различные задания.
  • В боевике будут специальные механики, которые позволят любителям сольного прохождения не чувствовать себя одинокими.

Предварительные системные требования Pioner

GFA Games отметила, что это именно предварительные системные требования.

Разрешение FullHD и 60 FPS

  • Процессор: Intel Core i3-6100
  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 на 6 ГБ или NVIDIA GTX 1650
  • Оперативная память: 6 ГБ
  • Наличие SSD

Разрешение 4K при 60 FPS

  • Процессор: Intel Core i5-8600
  • Видеокарта: NVIDIA RTX 2060
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Наличие SSD

Pioner обещают выпустить уже в этом году.

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