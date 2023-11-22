Расписание выхода пятого сезона сериала «Фарго» со звездой «Теда Лассо» Джуно Темпл

21 ноября на телеканале FX и на стриминговом сервисе Hulu стартовал пятый сезон сериала «Фарго». Шоу расскажет о домохозяйке по имени Дороти «Дот» Лайон (Джуно Темпл), которую настигает её тёмное прошлое. Девушка всеми силами пытается защитить от него своих близких, однако в какой-то момент её начинает преследовать шериф Рой Тиллман (Джон Хэмм).

В пятый сезон «Фарго» войдут 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам. Финал покажут уже 16 января.

Расписание пятого сезона сериала «Фарго»