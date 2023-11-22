Расписание выхода пятого сезона сериала «Фарго» со звездой «Теда Лассо» Джуно Темпл
21 ноября на телеканале FX и на стриминговом сервисе Hulu стартовал пятый сезон сериала «Фарго». Шоу расскажет о домохозяйке по имени Дороти «Дот» Лайон (Джуно Темпл), которую настигает её тёмное прошлое. Девушка всеми силами пытается защитить от него своих близких, однако в какой-то момент её начинает преследовать шериф Рой Тиллман (Джон Хэмм).
В пятый сезон «Фарго» войдут 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам. Финал покажут уже 16 января.
Расписание пятого сезона сериала «Фарго»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|21 ноября
|2-я серия
|21 ноября
|3-я серия
|28 ноября
|4-я серия
|5 декабря
|5-я серия
|12 декабря
|6-я серия
|19 декабря
|7-я серия
|26 декабря
|8-я серия
|2 января
|9-я серия
|9 января
|10-я серия
|16 января
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