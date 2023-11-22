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Пятый сезон сериала «Фарго» (2023): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода пятого сезона сериала «Фарго» со звездой «Теда Лассо» Джуно Темпл
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21 ноября на телеканале FX и на стриминговом сервисе Hulu стартовал пятый сезон сериала «Фарго». Шоу расскажет о домохозяйке по имени Дороти «Дот» Лайон (Джуно Темпл), которую настигает её тёмное прошлое. Девушка всеми силами пытается защитить от него своих близких, однако в какой-то момент её начинает преследовать шериф Рой Тиллман (Джон Хэмм).

В пятый сезон «Фарго» войдут 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по вторникам. Финал покажут уже 16 января.

Расписание пятого сезона сериала «Фарго»

ЭпизодДата выхода
1-я серия21 ноября
2-я серия21 ноября
3-я серия28 ноября
4-я серия5 декабря
5-я серия12 декабря
6-я серия19 декабря
7-я серия26 декабря
8-я серия2 января
9-я серия9 января
10-я серия16 января
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