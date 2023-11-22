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Опубликованы рендеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy A35 5G

Опубликованы рендеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy A35 5G
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Журналисты издания MySmartPrice опубликовали качественные рендеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy A35 5G. Судя по изображениям, устройство получит закруглённые углы и тонкие рамки экрана.

На передней части девайса расположится плоский дисплей с вырезом под селфи-камеру в верхней части. Что касается задней панели, то на ней будут расположены три вертикальных датчика камер и логотип Samsung в нижней части.

Будущий смартфон придёт на смену Galaxy A34 5G, который Samsung выпустила в марте этого года. Предшественник работает на процессоре Dimensity 1080 и имеет 8 ГБ оперативной памяти.

Производитель оснастит Galaxy A35 5G экраном с диагональю 6,6 дюйма. Другие характеристики пока не раскрываются. Дата полноценного анонса смартфона пока неизвестна.

Рендеры

Фото: MySmartPrice

Фото: MySmartPrice

Фото: MySmartPrice

Фото: MySmartPrice

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