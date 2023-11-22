Вышел дублированный трейлер драмы «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом

22 ноября вышел дублированный трейлер биографической драмы «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом в главной роли. В основу сценария картины легла книга Барбары Уинтон «Если это не невозможно… Жизнь сэра Николаса Уинтона».

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат BBC Films.

«Одна жизнь» рассказывает о британском гуманисте Николасе Уинтоне. Перед началом Второй мировой войны Уинтон помог составить список еврейских детей, нуждающихся в спасении. Затем он стал работать над выполнением юридических требований по доставке детей в Британию и поиску для них семей. Позже операция стала известна как «Чешский киндертранспорт».

Также в актёрский состав фильма вошли Джонни Флинн, Хелена Бонем Картер, Лена Олин, Джонатан Прайс, Зигги Хит, Саманта Спиро и другие. Режиссёром ленты выступил Джеймс Хоуз, а сценаристом — Люсинда Коксон.

Премьера «Одной жизни» в российском прокате состоится 11 апреля 2024 года.

Кадры

Фото: BBC Films

Фото: BBC Films