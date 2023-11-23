Зак Снайдер рассказал о названиях обеих частей «Мятежной луны»

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В интервью изданию Empire режиссёр «Мятежной луны» рассказал о названиях обеих частей франшизы и более подробно поговорил про вторую часть.

По словам Снайдера, названия для обеих частей он придумал ещё давно. Первая часть выйдет с подзаголовком «Дитя огня», а вторая получила название «Дарующий шрамы».

У «Дитя огня» двойное значение. Так называли принцессу Иссу, этот миф проходит через все истории. Роботы, которых мы называем Джимми, озвученные Энтони Хопкинсом, были созданы для защиты нерождённой Иссы и потеряли своё предназначение, когда она была убита. Кора тоже дитя огня: она осталась сиротой на войне. Её дом сгорел дотла, её похитили и забрали в армию.

Снайдер подчеркнул, что вторая часть полностью посвящена войне. В ней будет много сцен с масштабными битвами.

Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. В колонии живёт бывший солдат, а ныне обычная жительница Кора. Именно она будет собирать команду, чтобы объединёнными усилиями защитить родной дом.

Свежий кадр фильма

Фото: Empire

В фильме снялись Чарли Ханнэм, Эд Скрейн, Джимон Хонсу и другие. В озвучке одного из героев принял участие Энтони Хопкинс.

Первая часть картины выйдет в Netflix 22 декабря. Релиз второй части должен состояться в апреле 2024 года.