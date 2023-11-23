Цены на iPhone 15 на «сером» рынке упали на 10–15 тыс. рублей

По информации газеты «Известия», цены на новые модели iPhone на «сером» рынке упали на 5–10 тыс. рублей. Продавцы на вторичном рынке начали снижать цены из-за понижения курса валют.

Газета привела пример: если цена iPhone 15 Pro на 256 ГБ составляла в среднем 128–130 тыс. рублей, то сейчас эту модель можно приобрести за120–123 тыс. рублей. Аналогичная ситуация и с IPhone 15 Pro Max. После выхода смартфон стоил 140-145 тыс. рублей, а потом цена снизилась до 132-134 тыс. рублей.

Свой комментарий по поводу ситуации оставил продавец в павильоне «Горбушкин двор» Михаил.

Мы стали снижать цены на продукцию из-за понижения курса валют. Спрос на iPhone 15 стал сокращаться, поскольку покупатели ожидают снижения цен на эти телефоны и по прайсу октября они не готовы приобретать телефон.

Не исключено, что в декабре цены на новые iPhone снизят ещё на 10% или даже на 15%.