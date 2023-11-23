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Цены на iPhone 15 на «сером» рынке упали на 10–15 тыс. рублей

Цены на iPhone 15 на «сером» рынке упали на 10–15 тыс. рублей
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По информации газеты «Известия», цены на новые модели iPhone на «сером» рынке упали на 5–10 тыс. рублей. Продавцы на вторичном рынке начали снижать цены из-за понижения курса валют.

Газета привела пример: если цена iPhone 15 Pro на 256 ГБ составляла в среднем 128–130 тыс. рублей, то сейчас эту модель можно приобрести за120–123 тыс. рублей. Аналогичная ситуация и с IPhone 15 Pro Max. После выхода смартфон стоил 140-145 тыс. рублей, а потом цена снизилась до 132-134 тыс. рублей.

Свой комментарий по поводу ситуации оставил продавец в павильоне «Горбушкин двор» Михаил.

Мы стали снижать цены на продукцию из-за понижения курса валют. Спрос на iPhone 15 стал сокращаться, поскольку покупатели ожидают снижения цен на эти телефоны и по прайсу октября они не готовы приобретать телефон.

Не исключено, что в декабре цены на новые iPhone снизят ещё на 10% или даже на 15%.

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