Эксперт рассказал, как часто нужно менять смартфон на новый

На этой неделе эксперт Сергей Биржевой рассказал россиянам, как часто нужно менять смартфон на новый. По словам специалиста, обычно устройства хватает на два с половиной года, поскольку дальше ёмкость его батареи снижается, программы начинают подтормаживать, а камера — хуже снимать.
В среднем смартфона хватает на два с половиной года. Это не значит, что к концу третьего года телефон обязательно нужно менять. Но есть большая вероятность, что к этому сроку камера будет делать менее качественные фото и видео, снизится ёмкость аккумулятора, интерфейс и программы начнут подтормаживать.
Ещё Биржевой отметил, что спустя время смартфон может начать самопроизвольно выключаться или перезагружаться. Такая ситуация может создать для владельца гаджета дополнительные неудобства и подвергнуть дополнительному риску, если ему понадобится связь в экстренной ситуации.
Также эксперт заявил, что ёмкость аккумулятора смартфона может уменьшиться из-за обновлений прошивки. Поскольку каждая следующая версия операционной системы вводит дополнительные функции, которые нагружают как процессор, так и батарею.