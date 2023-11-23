Анджей Сапковский делился идеями с Netflix по сериалу «Ведьмак», но их не принимали

Анджей Сапковский, автор саги «Ведьмак», в недавнем выступлении рассказал, что давал Netflix полезные советы по поводу одноимённого сериала, но их не приняли к сведению.

Несмотря на это, Сапковский не затаил на компанию обиду. Он отметил, что прекрасно понимает Netflix.

Съёмочная площадка была потрясающей. Я подкинул им несколько идей, но они никогда не слушали меня. Это нормально. «Кто это? Это просто писатель. Это никто».

Ещё писатель высказался о различных адаптациях своей саги. По словам Сапковского, какие-то адаптации ему понравились больше, а какие-то — меньше. А ещё писатель заявил, что не увлекается видеоиграми, поскольку на это у него нет времени.

На Netflix вышло три сезона «Ведьмака». Четвёртый, уже без Генри Кавилла в роли Геральта, выйдет в 2024 году.