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Lenovo отзывает свой пауэрбанк из-за опасности возгорания

Lenovo отзывает свой пауэрбанк из-за опасности возгорания
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Издание The Verge обратило внимание на информацию об отзыве внешних портативных аккумуляторов PBLG2W с USB Type-C, выпущенных с января по июнь 2022 года. Из-за дефекта, в ходе которого устройства возгораются, компания решила их отзывать.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США отмечает, что внутренние винты гаджета могут открутиться, что приведёт к короткому замыканию и перегреву литий-ионной батареи, а это, в свою очередь, приведёт к возгоранию.

Lenovo отзывает примерно 2,8 тыс. устройств. Компания предоставляет возможность пользователям вернуть данную модель и обменять её на другую бесплатно. В Lenovo призывают владельцев устройства не выбрасывать его, так как оно может представлять опасность для окружающей среды.

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