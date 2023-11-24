Онлайн Battlefield 5 в Steam превысил 90 тысяч игроков — это рекорд

Недавно в цифровом магазине Steam стартовала осенняя распродажа. По сниженной цене продаются сотни игр, включая крупные тайтлы. Шутер Battlefield 5 также получил скидку в размере 92%.

Фото: SteamDB

В связи с этим серверы игры снова начали заполняться. За последние сутки онлайн Battlefield 5 в Steam превысил 90 тысяч геймеров — это абсолютный рекорд с момента релиза проекта в 2018 году. На момент написания новости в шутер играют более 70 тысяч пользователей.

Предыдущий рекорд по онлайну Battlefield 5 поставила в сентябре 2022 года — тогда количество активных игроков достигло 89 тысяч человек. Не исключено, что в ближайшее время шутер сможет преодолеть рубеж и в 100 тысяч игроков.

Battlefield 5 доступна на ПК, PS4, Xbox One, а также на PS5 и Xbox Series через обратную совместимость.