В PS Store стартовала распродажа «Новогодние предложения» со скидками на тысячи игр
27 ноября в PS Store стартовала новая распродажа — «Новогодние предложения». На скидки «ушли» около трёх тысяч игр, включая новинки осеннего сезона. Распродажа закончится почти через месяц — 21 декабря — после чего в магазине стартует полноценная новогодняя распродажа, которая продлится до начала января.
Интересные предложения распродажи «Новогодние предложения»
- EA Sports FC 24 — 712 лир (около 2,2 тыс. рублей)
- Assassin's Creed Mirage — 719 лир (около 2,2 тыс. рублей)
- Diablo 4 — 865 лир (около 2,6 тыс. рублей)
- Mortal Kombat 1 — 979 лир (около 3 тыс. рублей)
- Resident Evil 4 — 911 лир (около 2,8 тыс. рублей)
- Hogwarts Legacy (PS5) — 539 лир (около 1,6 тыс. рублей)
- «Ведьмак 3» — 76 лир (около 240 рублей)
- Lies of P — 799 лир (около 2,4 тыс. рублей)
- Lords of the Fallen — 909 лир (около 2,8 тыс. рублей)
- Star Wars Jedi: Survivor — 839 лир (около 2,5 тыс. рублей)
- Cyberpunk 2077 — 479 лир (около 1,4 тыс. рублей)
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