Аналитик Team Spirit нашёл новый баг на бесконечное лечение в Dota 2

Российский аналитик Dota 2 Марк sikle Лерман, работающий с командой Team Spirit, нашёл критическую ошибку в Dota 2, связанную с гранитным големом — нейтральным крипом, которого можно переманить на свою сторону.

Лерман обнаружил, что, если поочерёдно заходить в радиус ауры союзного голема и выходить из неё, ваш персонаж будет каждый раз восстанавливать большое количество здоровья.

Видео доступно на YouTube-канале sikle. Права на видео принадлежат sikle.

По мнению sikle, это могло стать одной из причин, по которым Chen и Lycan стали выигрывать матчи чаще — этими персонажами удобнее всего переманивать нужного крипа на свою сторону.

Ранее в Dota 2 вышел балансный патч 7.34e, который незначительно изменил характеристики некоторых персонажей и предметов.