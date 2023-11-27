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Аналитик Team Spirit нашёл новый баг на бесконечное лечение в Dota 2

Аналитик Team Spirit нашёл новый баг на бесконечное лечение в Dota 2
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Российский аналитик Dota 2 Марк sikle Лерман, работающий с командой Team Spirit, нашёл критическую ошибку в Dota 2, связанную с гранитным големом — нейтральным крипом, которого можно переманить на свою сторону.

Лерман обнаружил, что, если поочерёдно заходить в радиус ауры союзного голема и выходить из неё, ваш персонаж будет каждый раз восстанавливать большое количество здоровья.

Видео доступно на YouTube-канале sikle. Права на видео принадлежат sikle.

По мнению sikle, это могло стать одной из причин, по которым Chen и Lycan стали выигрывать матчи чаще — этими персонажами удобнее всего переманивать нужного крипа на свою сторону.

Ранее в Dota 2 вышел балансный патч 7.34e, который незначительно изменил характеристики некоторых персонажей и предметов.

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