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Amazon показал первые кадры сериала Fallout: с гулем, Братством стали и убежищем

Amazon показал первые кадры сериала Fallout: с гулем, Братством стали и убежищем
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Amazon представила сразу восемь полноценных кадров сериала Fallout — экранизации знаменитой серии игр о мире после ядерной войны. На них можно увидеть знаковые для вселенной элементы: от гулей и Братства стали до убежища и центральных персонажей шоу. Премьера сериала запланирована на 12 апреля.

Первые кадры сериала Fallout от Amazon

Фото: Amazon/Vanity Fair

Фото: Amazon/Vanity Fair

Фото: Amazon/Vanity Fair

Фото: Amazon/Vanity Fair

Фото: Amazon/Vanity Fair

Фото: Amazon/Vanity Fair

Фото: Amazon/Vanity Fair

Фото: Amazon/Vanity Fair

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Грэм Вагнер («Офис») и Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»). Пилотный эпизод адаптации снял Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»). Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.

Съёмки шоу завершились ещё в конце марта 2023 года. Судя по всему, это будет один из следующих флагманских сериалов Amazon.

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