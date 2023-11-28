«Оппенгеймер» оказался популярнее «Барби» в онлайн-кинотеатрах США

Аналитическая компания SambaTV обратила внимание, что дебют фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана на стриминговых платформах оказался успешнее, чем «Барби».

Байопик об учёном Роберте Оппенгеймере за первый день в онлайне посмотрели 388 тыс. домохозяйств. Ленту за авторством Греты Гервиг успели посмотреть 363 тыс. раз за тот же период. При этом SambaTV не учитывала данные с мобильных устройств — только с телевизоров в Соединённых Штатах Америки.

Напомним, «Оппенгеймер» и «Барби» вышли в кинотеатрах в один и тот же день. Сборы картины о кукле с Райаном Гослингом и Марго Робби оказались в полтора раза выше. «Барби» заработала более $ 1,4 млрд, в то время как фильм Кристофера Нолана — только $ 950 млн.