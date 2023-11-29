«Она — Фродо этой истории»: у Мисс Марвел будет большая роль в мультсериале «Зомби Marvel»

В интервью изданию The Direct актриса Иман Веллани, сыгравшая Мисс Марвел в одноимённом сериале и фильме «Капитан Марвел 2», рассказала про мультсериал «Зомби Marvel».

Как оказалось, у Мисс Марвел в этом проекте будет очень важная роль. По словам Веллани, она будет кем-то вроде Фродо из «Властелина колец». Актриса также подчеркнула, что её героиня пересечётся со многими известными персонажами киновселенной Marvel.

Мне нравится шоу «Зомби Marvel», в нём так много классных персонажей. И Камала — своего рода центр шоу. Они описали это мне так: «По сути, она Фродо из этой истории». И я подумал: «Это потрясающе!».

Премьера «Зомби Marvel» состоится на Disney+ в 2024 году. Мультсериал будет состоять из четырёх эпизодов.