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Культовая Gothic 2 («Готика 2») вышла на Nintendo Switch полностью на русском языке

Культовая Gothic 2 вышла на Nintendo Switch полностью на русском языке
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29 ноября до Nintendo Switch добралась знаменитая Gothic 2 полностью на русском языке. В переиздание на портативной консоли входит дополнение «Ночь ворона», а также адаптированный интерфейс под небольшой экран устройства.

Трейлер переиздания

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

Тем временем игру уже протестировали — блогер Cycu1 сравнил производительность игры в двух режимах «Качество» и «Производительность». В первом случае средняя частота кадров варьируется от 35 до 55 с при более чёткой картинке, а во втором игра метит в 60 FPS, однако встречаются просадки вплоть до 45 кадров.

Тест производительности

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

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