Журналисты из ряда профильных изданий обратили внимание, что видеокарты RTX 4090 подорожали по всему миру. К примеру, в США стоимость графического процессора возросла до $ 2 тыс. (~ 177 тысячи рублей), а в Европе — до € 2 тыс. (~ 192 тысячи рублей).

Отмечается, что в США RTX 4090 продаётся дороже рекомендованной цены. Также видеокарта отсутствует в ассортименте ряда крупных ритейлеров: в магазинах сети BestBuy её вообще не найти, а у MicroCenter — встречается только в нескольких розничных точках.

В Европе ситуация не лучше, и графический процессор тоже продаётся выше рекомендованной цены. Сообщается, что в ноябре рост стоимости RTX 4090 в данном регионе составил 16,9% по сравнению с октябрём.

Ещё в начале ноября стало известно, что видеокарта RTX 4090 может сильно подорожать до конца года и в России.