Стартовал финальный этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2023

2 декабря стартовал третий, финальный раунд голосования за лучшую игру года на церемонии The Game Awards 2023. По итогам двух стадий в топ попали пять игр, включая аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, Genshin Impact, Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и «Человека-паука 2».

Проголосовать за своих кандидатов можно на официальном сайте The Game Awards 2023. Третий раунд продлится до 8 декабря — итоги подведут уже на самой церемонии.

Финальные номинанты на лучшую игру года на The Game Awards 2023

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

«Человек-паук 2».

Пятёрка номинантов на игру года на TGA 2023 Фото: The Game Awards

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 8 декабря. Пре-шоу стартует в 3:30 по московскому времени, а сама выставка начнётся в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.