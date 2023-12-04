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Стартовал финальный этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2023

Стартовал финальный этап голосования за лучшую игру года на The Game Awards 2023
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2 декабря стартовал третий, финальный раунд голосования за лучшую игру года на церемонии The Game Awards 2023. По итогам двух стадий в топ попали пять игр, включая аддон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, Genshin Impact, Baldur's Gate 3, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и «Человека-паука 2».

Проголосовать за своих кандидатов можно на официальном сайте The Game Awards 2023. Третий раунд продлится до 8 декабря — итоги подведут уже на самой церемонии.

Финальные номинанты на лучшую игру года на The Game Awards 2023

  • Baldur’s Gate 3
  • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Genshin Impact
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  • «Человек-паук 2».
Пятёрка номинантов на игру года на TGA 2023

Пятёрка номинантов на игру года на TGA 2023

Фото: The Game Awards

Церемония The Game Awards 2023 пройдёт 8 декабря. Пре-шоу стартует в 3:30 по московскому времени, а сама выставка начнётся в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.

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