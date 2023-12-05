Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аккаунты PlayStation начали массово блокироваться по неизвестной причине

Аккаунты PlayStation начали массово блокироваться по неизвестной причине
Аудио-версия:
Комментарии

В начале декабря многие пользователи PlayStation столкнулись с массовыми блокировками своих аккаунтов. При попытке зайти в свою учётную запись на PS4 и PS5 геймеры получают сообщение о блокировке учётной записи, хотя они не нарушали никаких правил Sony.

Эта учётная запись навсегда заблокирована в PlayStation Network из-за нарушений Условий обслуживания PlayStation Network или Пользовательского соглашения.
Сообщение о блокировке аккаунта в мобильном приложении

Сообщение о блокировке аккаунта в мобильном приложении

Фото: Reddit

Если сперва ошибка затронула лишь небольшую часть пользователей PSN, то со временем о бане стали сообщать многие юзеры на Reddit, ResetEra и других геймерских форумах.

Sony тем временем не комментировала инцидент и не делала никаких заявлений на официальной странице поддержки пользователей. Снимет ли компания блокировку с пострадавших аккаунтов, пока неясно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android