Аккаунты PlayStation начали массово блокироваться по неизвестной причине

В начале декабря многие пользователи PlayStation столкнулись с массовыми блокировками своих аккаунтов. При попытке зайти в свою учётную запись на PS4 и PS5 геймеры получают сообщение о блокировке учётной записи, хотя они не нарушали никаких правил Sony.

Эта учётная запись навсегда заблокирована в PlayStation Network из-за нарушений Условий обслуживания PlayStation Network или Пользовательского соглашения.

Сообщение о блокировке аккаунта в мобильном приложении Фото: Reddit

Если сперва ошибка затронула лишь небольшую часть пользователей PSN, то со временем о бане стали сообщать многие юзеры на Reddit, ResetEra и других геймерских форумах.

Sony тем временем не комментировала инцидент и не делала никаких заявлений на официальной странице поддержки пользователей. Снимет ли компания блокировку с пострадавших аккаунтов, пока неясно.