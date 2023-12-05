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Для Cyberpunk 2077 вышел финальный патч 2.1: в игру добавили метро, кошек и усилили боссов

Для Cyberpunk 2077 вышел финальный патч 2.1: в игру добавили метро, кошек и усилили боссов
Аудио-версия:
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5 декабря CD Projekt RED выпустила патч 2.1 для Cyberpunk 2077. По заверениям студии, это последний крупный апдейт для экшена, который поступил в продажу три года назад.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Обновление 2.1 добавило в игру долгожданное метро, которое показывали в первом трейлере Cyberpunk 2077. Всего в Найт-сити 19 станций с пятью ветками — за поездками можно как наблюдать, так и полностью пропустить. Теперь слушать радио можно не только в транспорте, но и прямо во время ходьбы по городу. Громкость музыки на радиостанциях также можно отрегулировать.

Ещё одно важное нововведение — возможность приглашать близких людей в свои квартиры. Это значит, что Ви может провести время со своим близким после прохождения любовной линии. Авторы также переработали боссов, сделав их куда сильнее, добавили в игру кошек и сразу пять мотоциклов, а версия игры для ПК отныне поддерживает геймпад DualSense.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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