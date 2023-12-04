Патч 2.1 для Cyberpunk 2077 станет «последним большим обновлением» для игры
Студия CD Projekt Red подчёркивает, что предстоящее обновление 2.1 станет последним большим апдейтом для Cyberpunk 2077. Об этом разработчики рассказали в интервью изданию IGN.
Согласно финансовым отчётам, уже половина сотрудников студии работают над WItcher 4, а после релиза 2.1 их станет ещё больше. Также в CD Projekt Red планируют заняться сиквелом Cyberpunk 2077.
Среди прочего обновление, выходящее 6 декабря, добавит в игру метрополитен, радио во время прогулок по городу, уличные гонки с новым транспортом, новые механики в сражении с Адамом Смэшером и ряд других особенностей.
Ранее разработчики заявляли, что последним большим обновлением для игры станет патч 2.0. Он вышел во второй половине сентября.
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