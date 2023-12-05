Рекорд GTA 5 скоро падёт — трейлер GTA 6 набрал более 60 млн просмотров за полдня

За первые 12 часов дебютный трейлер игры GTA 6 только на официальном YouTube-канале Rockstar Games посмотрели более 60 млн человек.

Темпы роста числа просмотров немного снизились, хотя у ролика ещё есть шансы обогнать абсолютного рекордсмена YouTube по популярности за первые сутки — в 2021 году клип корейской поп-группы BTS на песню Dynamite набрал 101 млн просмотров за первые 24 часа.

Фото: YouTube

Помимо этого, уже скоро первое видео с кадрами из GTA 6 станет самым популярным роликом на канале разработчиков. Сейчас рекорд принадлежит трейлеру прошлой части, но анонс GTA 5 за 12 лет набрал 97 млн просмотров — вероятно, GTA 6 обгонит его уже вечером или завтра.

Ранее сотрудник Rockstar высказался о сливе трейлера в Сеть, из-за которого официальный ролик был выпущен раньше запланированного.