Сотрудник Rockstar прокомментировал слив трейлера GTA 6

Rockstar в прошедшую ночь пришлось выложить первый трейлер GTA 6 раньше времени из-за слива. Один из сотрудников студии прокомментировал эту ситуацию.

Главный геймплейный аниматор Rockstar Хавьер Альтман заявил, что слив лишил команду «особенного момента».

Это полный отстой. Я надеялся впервые посмотреть трейлер завтра с коллегами. Мне кажется, что мы заслужили этот момент. Я горжусь тем, что мы делаем.

Также прокомментировали слив и другие люди, например, высказался издательский директор Larian Studios.

Что я больше всего ненавижу в утечках, так это то, что они лишают разработчика права голоса. Нам всем следует стремиться к диалогу между разработчиками и сообществами. Но когда что-то протекает, это просто становится чертовски шумным. Это не то, чего вы хотите.

А вот известный журналист Том Хендерсон считает, что Rockstar сама виновата в том, что их трейлер слили. Всё из-за того, что она предзагрузила трейлер на YouTube.

Скажу прямо — Rockstar сама выстрелила себе в ногу предзагрузкой трейлера на серверы YouTube. Я уверен, что они узнают, кто слил ролик, но это урок всем, кто собирается делать анонсы на TGA. Оговорюсь, что не знаю, действительно ли ролик утёк с YouTube. Но, как только вы загружаете его на платформу, в ограниченном виде или нет, доступ к контенту получают тысячи сотрудников.

Даже из-за слива фанатам не удалось испортить впечатления. Они находятся в полном восторге от предстоящей игры Rockstar.

Релиз GTA 6 ожидается в 2025 году на PS5 и Xbox Series.