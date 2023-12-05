Вышло полное издание Cyberpunk 2077 — авторы посвятили этому специальный трейлер

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Сразу после релиза большого патча 2.1, который должен стать последним большим апдейтом для игры, студия CD Projekt Red выпустила полное издание Cyberpunk 2077.

В Ultimate Edition вошла версия игры со всеми вышедшими обновлениями, включая сегодняшнее 2.1, а также большое дополнение Phantom Liberty с Идрисом Эльбой.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt Red.

Полное издание игры доступно как на дисках с женской версией Ви на обложке, так и в «цифре» в магазинах Steam, Epic Games Store и GOG.

Обновление 2.1 добавило в игру новую систему управления байком, транспорт, систему метрополитена и свидания с романтическими партнёрами. После этого CD Projekt Red переключится на разработку The Witcher 4.