Метро, уличные гонки и тусовки с любовницей — трейлер патча 2.1 для Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt Red представила трейлер обновления 2.1 для своей игры Cyberpunk 2077, показав работу основных нововведений.

В ролике можно увидеть поездки на метро, а также новые виды транспорта и геймплей уличных гонок, в которых сможет поучаствовать игрок. Кроме того, теперь в Cyberpunk 2077 можно будет тусоваться с романтическим партнёром в своей квартире.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt Red.

Среди других обновлений разработчики добавили возможность слушать радио во время исследования города, доработали бои с некоторыми боссами и поменяли механику вождения мотоциклов.

Патч 2.1 для Cyberpunk 2077 выйдет завтра, 5 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Это обновление станет последним большим апдейтом для игры, после чего студия сосредоточится на Witcher 4.