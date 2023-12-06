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Twitch прекратит работу в Корее с 27 февраля 2024 года

Twitch прекратит работу в Корее с 27 февраля 2024 года
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Twitch объявил о прекращении работы в Корее. С 27 февраля 2024 года сервис не будет работать на территории страны. Всё дело в убыточности.

Как оказалось, расходы на поддержание работы Twitch в Корее чрезмерно высоки, компании приходилось тратить очень много денег, чтобы площадка могла существовать в стране. За последнее время Twitch сделал важные шаги, чтобы сократить расходы, но это не помогло.

Как отметили в компании, плата за пользование сетью в Корее для неё по-прежнему примерно в десять раз выше, чем в большинстве других стран.

Пока что Twitch работает в Корее со значительным убытком, и, к сожалению, дальнейшего пути для более рациональной деятельности нашей компании в этой стране нет.

В компании подчеркнули, что это решение далось ей с большим трудом, поскольку она любит и уважает аудиторию этой страны.

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