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Google представила мощную нейросеть Gemini — конкурента ChatGPT

Google представила мощную нейросеть Gemini — конкурента ChatGPT
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Корпорация Google представила мощную нейросеть Gemini — конкурента ChatGPT и других продуктов OpenAI. Gemini может обрабатывать текстовые запросы, картинки, звуки и видео.

Фото: Google

Согласно тестам, нейросеть от Google превосходит ChatGPT-4 практически во всех аспектах: в ответах на вопросы, в математике, программировании и так далее. Gemini будет делиться на три версии.

  • Ultra — для серьёзных задач в датацентрах
  • Pro — для широкого круга задач
  • Nano — для решения задач на устройствах

Отдельно подчёркивается, что компания придерживается принципов «ответственного ИИ». Gemini обучали на разработанных самой Google процессорах TPU в облачных датацентрах.

Начиная с 6 декабря чат-бот Bard в Google будет использовать Gemini Pro. Ко всему прочему, Google встроит поддержку Gemini в другие свои продукты: объявления, браузер Google Chrome, ассистента DuetAI для программистов и другие.

Разработчики смогут получить доступ к Gemini API с 13 декабря.

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