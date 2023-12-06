С 16 по 17 декабря в Москве пройдёт финал чемпионата России по цифровому автоспорту. Лучшие симрейсеры страны определят победителей сразу трёх гоночных серий: Кубка SMP Racing Esports, Кубка G-Drive и чемпионата РАФ по цифровому автоспорту.

Фото: SMP Racing

Мероприятие будет проходить в МЕГА Белая Дача. Гости фестиваля смогут прокатиться на виртуальных болидах с помощью высокотехнологичных симуляторов, понаблюдать за проведением соревнований по FIFA, Counter Strike, попробовать сыграть в Warpoint, провести время за ретроконсолями, а в зоне NHL — принять участие в турнире с призовым фондом и увидеть хоккеистов петербургского СКА.

Фото: SMP Racing

Ко всему прочему, в дни фестиваля на площадке побывает российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин и другие гости.