Вышла шестая серия сериала «Слово пацана»

В онлайн-кинотеатрах START и Wink состоялась премьера новой, шестой серии сериала «Слово пацана». Эпизод уже могут посмотреть все подписчики сервисов. Судя по описанию, шестой эпизод посвящён тому, как столкновение переживают Марат, Вова и Айгуль.

Улицы не знают жалости ни к чужим, ни к своим. Столкновение с «домбытовскими» перевернуло жизни Марата и Вовы, но в первую очередь — Айгуль. О трагедии приходится молчать: некоторые детали могут сыграть против тех, кому и так причинили боль. И цена за то, чтобы остаться с улицей, может оказаться слишком высокой.

Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение.

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти серий. Финал состоится уже 21 декабря.