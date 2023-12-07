В сериале «Слово пацана» обнаружили несколько серьёзных киноляпов

Сериал «Слово пацана» разлетелся по Сети с невероятной скоростью. Проект стал очень популярным за малый промежуток времени, однако даже, казалось бы, в таком идеальном шоу есть свои нюансы и киноляпы. На это обратило внимание издание «Красный Север».

Первое, на что обратили внимание, — пластиковые стеклопакеты в стандартных «хрущёвках»: таких в 1980-х быть не могло. Даже застеклённые балконы пятиэтажек, которые мелькают в кадрах шоу, были редкостью.

Ещё один ляп — появление современной жёлто-белой «зебры» на переходе, которая засветилась в эпизоде с погоней: они стали появляться на улицах с 2014 года. Внимание обратили и на жёлтые машины милиции. Действие сериала происходит в 1989 году, а за год до того служебный транспорт правоохранительных органов массово перекрасили в белый.

Зрители, посмотревшие проект, заметили и другие киноляпы. Например, аудитория утверждает, что молодёжь в то время слушала не «Ласковый май», а блатные песни и Виктора Цоя, а также зарубежную поп-музыку.