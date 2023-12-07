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Геймеры пожаловались на ухудшение работы Cyberpunk 2077 после выхода патча 2.1

Геймеры пожаловались на ухудшение работы Cyberpunk 2077 после выхода патча 2.1
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5 декабря для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.1, добавивший в игру множество элементов. Одним из главным нововведений стало появление полноценного метро, которое было представлено в первом трейлере игры.

После выхода патча на ПК в сообществе игры в Steam появилось сразу несколько больших обсуждений производительности. Многие геймеры жалуются на то, что после релиза апдейта Cyberpunk 2077 стала работать гораздо хуже, чем раньше. Ситуация затронула в том числе обладателей мощных видеокарт вроде RTX 4090, RTX 4080 и AMD Radeon 7900 XTX.

FPS сильно просел. 37 кадров в 2К-разрешении на RTX 3080… что происходит?
У меня FPS упал сразу на 20 кадров — и это с последними драйверами NVIDIA.
Предыдущий патч = 146 кадров в бенчмарке. Патч 2.1 = 127 кадров в тесте. Ауч.
RTX 4070 TI и большое падение производительности после патча.
Раньше у меня были стабильные 60 FPS на максимальных настройках. Теперь на моей RX7900 XTX я довольствуюсь лишь 21 FPS.

При этом некоторые игроки сообщили, что в их случае ничего не изменилось. Они посоветовали другим геймерам обновить драйверы, перезагрузить ПК и перепроверить настройки графики, чтобы убедиться, что функция DLSS включена.

Разработчики из CD Projekt RED пока не комментировали ситуацию.

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