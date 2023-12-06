В Cyberpunk 2077 нашли отсылку на популярный мем с грустным Киану Ривзом

5 декабря для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.1, добавивший в игру множество элементов. Одним из главным нововведений стало появление полноценного метро, которое было представлено в первом трейлере игры.

Геймеры обнаружили, что разработчики из CD Projekt RED оставили пасхалку к знаменитой фотографии «Грустный Киану», сделанной в 2010 году. Оказывается, авторы воссоздали этот момент во время поездки на метро в Cyberpunk 2077 — в нём персонаж Киану Ривза Джонни Сильверхэнд сидит в точной такой же позе и думает о чём-то грустном.

Грустный Киану Ривз Джонни Сильверхэнд

Первым находкой поделился пользователь Reddit под ником aks 31, опубликовав скриншот и подписав его фразой «Джонни не грустный, он просто голодный». Тем самым геймер сделал отсылку на объяснение оригинальной фотографии от самого Киану — актёр сказал, что не был грустным, он просто очень хотел есть, пока вокруг него происходили самые разные события.