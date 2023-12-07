Microsoft анонсировала платную подписку на патчи безопасности для Windows 10

Официальная поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года, однако Microsoft уже раздумывает над будущим операционной системы. Компания Сатьи Наделлы предложила пользователям и крупным компаниям платный вариант поддержки для тех, кто не хочет и не захочет обновляться до Windows 11.

Функция получила название Extended Security Updates (ESU) и будет содержать в себе исключительно обновления безопасности для Windows 10. Опция подойдёт для пользователей и компаний, которые не собираются обновлять свои ПК до новейшей ОС от Microsoft, однако хотят получать важные апдейты, защищающие от внешних угроз.

В корпорации не уточнили стоимость функционала Extended Security Updates, однако отметили, что это будет годовая подписка с возможностью продления. Все подробности будут известны ближе к окончанию официальной поддержки Windows 10.