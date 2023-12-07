Число пользователей VPN в России выросло на 37% — исследование

Издание Forbes сообщило, что в 2023 году число пользователей VPN в России выросло на 37% по сравнению с показателями 2022-го. Если брать в расчёт 2021 год, то количество активных пользователей увеличилось в 2,5 раза.

Такие данные журналистам предоставила исследовательская компания Platforma. Подобные результаты эксперты получили после анализа массива анонимизированных данных об интернет-трафике более 11 млн абонентов по всей России за последние три года.

Чаще всего к обходу различных блокировок прибегают жители Москвы (11%), Краснодара и Краснодарского края (9%), Санкт-Петербурга (8%), Ростова-на-Дону и Ростовской области (5%), Перми и Пермского края (5%).

Отмечается, что доля мужчин, которые пользуются VPN-сервисами, в 2023 году выросла. Специалисты считают, что это обусловлено поисками обходных путей для покупки видеоигр и других продуктов на цифровых площадках, которые в РФ официально не работают.