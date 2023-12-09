Эрлинг Холанд показал свою команду Ultimate Team в EA Sports FC 24

Недавно полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо опубликовал в одной из соцсетей интересную фотографию. На ней футболист показал состав своей команды в режиме Ultimate Team в EA Sports FC 24.

Фото: Соцсеть Алехандро Гарначо

Затем на пост отреагировал член клуба «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Нападающий тоже поделился своей командой в Ultimate Team. Судя по фотографиям, оба футболиста имеют весьма дорогие и сильные составы. Фанаты уже активно спорят, кто из них двоих задонатил в игру больше.

Фото: Соцсеть Эрлинга Холанда

Также пару дней назад для EA Sports FC 24 вышел шестой патч c большими изменениями в игровом процессе. EA Sports FC 24 доступна на ПК и консолях. Ранее стало известно, что за первый месяц в EA Sports FC 24 сыграли более 14,5 млн человек.