Авторы Cyberpunk 2077 шуточно отреагировали на анонс новой игры создателей No Man's Sky

На церемонии The Game Awards студия Hello Games представила Light No Fire — процедурный и очень амбициозный выживач с фэнтезийными элементами. За разработку игры отвечают авторы No Man's Sky — одного из самых скандальных релизов последних лет, который лишь со временем превратился в ту игру, которую обещал глава компании Шон Мюррей.

Сперва создатель выложил фрагмент переписки в своих соцсетях, где коллеги попросили его не давать громких обещаний по поводу нового проекта, однако он всё равно не сдержался и прямо на сцене заявил, что «воссоздаёт Землю». А чуть позже его пост прокомментировали разработчики Cyberpunk 2077 — авторы ещё одного скандальнейшего экшена заявили, что проект всегда можно будет «исправить позже».

Фото: X (ранее Twitter)

Игроки с юмором отреагировали на «переписку» разработчиков, а кто-то и вовсе заявил, что не верит в реальность происходящего. Сам Шон Мюррей пока не ответил на шуточное сообщение CD Projekt RED.

У Light No Fire пока нет даже примерной даты выхода и списка платформ. Судя по всему, игру не стоит ждать в 2024 году.