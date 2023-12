Анонсирована Light No Fire — фэнтезийный выживач от авторов No Man's Sky

На церемонии The Game Awards 2023 студия Hello Games анонсировала Light No Fire — выживач в процедурно-генерируемом мире с элементами экшена. У проекта пока нет точной даты выхода, однако игра разрабатывается для современных платформ — ПК, PS5 и Xbox Series.

События Light No Fire развернутся в фэнтезийном мире, в котором игрокам нужно будет выживать, сражаться, строить как в одиночку, так и в мультиплеере. За разработку отвечают авторы No Man's Sky.

Церемония The Game Awards 2023 проходит прямо сейчас в Лос-Анджелесе, США. Пре-шоу стартовало в 3:30 по московскому времени, а полноценная выставка началась в 4:00 мск. Помимо награждения главных проектов 2023 года зрителей также ждут анонсы новых игр и трейлеры уже представленных тайтлов.