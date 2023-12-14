Аддон «Узник Лимбо» для Atomic Heart выйдет 6 февраля — новый трейлер

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Разработчики Atomic Heart из Mundfish впервые показали геймплей второго дополнения для Atomic Heart. Расширение получило название «Узник Лимбо» — его релиз состоится 6 февраля 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

В ролике авторы показали динамичные сражения с толпами врагов, элементы платформинга, мини-игру с преодолением препятствий за гуся и живописные локации.

Второе дополнение предложит геймерам продолжить историю после длинной концовки, освоить нетипичный игровой процесс с новыми механиками и сразиться с врагами, используя уникальное оружие. Ещё фанаты смогут получить семь обликов оружия, которые будут доступны для использования в основной кампании.

Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.