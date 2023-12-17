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Azure Ray выиграла ESL One Kuala Lumpur 2023 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн

Китайская Azure Ray выиграла последний топ-турнир по Dota 2 в 2023 году
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Команда Azure Ray из Китая стала победителем ESL One Kuala Lumpur 2023, последнего крупного турнира по Dota 2 в 2023 году.

В финале AR быстро проиграли две карты фаворитам — Gaimin Gladiators с российским керри Антоном dyrachYP Шкредовым, однако совершили красивый камбэк и победили с итоговым счётом 3:2.

Dota 2. ESL One Kuala Lumpur 2023 . Гранд-финал
17 декабря 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Gaimin Gladiators
Окончен
2 : 3
Azure Ray

Китайская команда выиграла первый трофей в своей истории и $ 300 тыс. призовых. Второй финалист получит $ 175 тыс.

Сильнейшая из российских команд BetBoom Team смогла занять четвёртое место, в то время как экспериментальный состав 9Pandas не смог преодолеть групповой этап.

Итоги ESL One Kuala Lumpur 2023 по Dota 2

  • 1-е место: Azure Ray (Китай) — $ 300 тыс. призовых
  • 2-е место: Gaimin Gladiators (Европа) — $ 175 тыс.
  • 3-е место: Team Liquid (Швеция) — $ 120 тыс.
  • 4-е место: BetBoom Team (Россия) — $ 85 тыс.
  • 5–6-е места: Team Falcons (Европа) и G2.iG (Китай) — по $ 57,5 тыс.
  • 7–8-е места: Tundra Esports и Team Secret (Европа) — по $ 47,5 тыс.
  • 9–10-е места: Blacklist International (Филиппины) и LGD Gaming (Китай) — по $ 30 тыс.
  • 11–12-е места: Wawitas Sagazes (Перу) и 9Pandas (Россия) — по $ 20 тыс.

Также все команды из топ-4 получили прямые приглашения на следующий крупный ивент от ESL — DreamLeague Season 22 с призовым фондом $ 1 млн, который пройдёт в начале марта.

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