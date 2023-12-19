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«Оскар» для стримеров» от Бустера смотрели почти 200 тыс. зрителей — это рекорд

«Оскар» для стримеров» от Бустера смотрели почти 200 тыс. зрителей — это рекорд
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Минувшим вечером на Twitch-канале популярного стримера Вячеслава Buster Леонтьева прошла церемония награждения премии SLAY (Stream Legends Awards of the Year 2023). Эфир собрал в пике более 197 тыс. зрителей.

Это результат стал лучшим для Бустера за всю его карьеру на Twitch. Стрим также вышел на второе место по онлайну среди всех российских стримеров (исключая киберспортивные трансляции), уступая только Александру Nix Левину на The International по Dota 2.

Всего в рамках премии своих обладателей нашли более 20 наград. Победителями SLAY 2023 стали Братишкин, Дмитрий Ликс, Антон dyrachYO Шкредов из Gaimin Gladiators, игра «Русы против ящеров» и другие — полный список можно найти в нашем отдельном материале.

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