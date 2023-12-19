«Мои фильмы получаются великолепными»: Кристофер Нолан — о своей работе

Режиссёр Кристофер Нолан в недавнем интервью Etonline рассказал, что осознаёт важность своих фильмов и считает их великолепными. Особенно сильно постановщик рад за «Оппенгеймера».

Нолан назвал безумием то, что лента про Роберта Оппенгеймера стала самой успешной в его карьере режиссёра.

Я снял трёхчасовой фильм об Оппенгеймере с рейтингом R, наполовину чёрно-белый, и заработал $ 1 млрд. Конечно, я думаю, что мои фильмы получаются великолепными. Самое безумие в том, что это буквально самый успешный фильм, который я когда-либо снимал.

«Оппенгеймер» вышел в этом году и стал одной из самых обсуждаемых картин 2023-го. Лента получила высочайшие оценки от критиков и зрителей, которые называли фильм важнейшим в карьере Нолана.